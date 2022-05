La ministra per le Politiche giovanili: "Obiettivo di tutti è evitare escalation"

(LaPresse) “Il passaggio in Parlamento è fondamentale, ma questa è una Repubblica parlamentare, non c’è nulla di strano nel fatto di richiedere al presidente del Consiglio di andare a riferire rispetto agli ulteriori passaggi”. Lo ha dichiarato la ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone, a Napoli per un’iniziativa, rispondendo ad una domanda sul passaggio in Parlamento del premier Draghi in relazione al possibile invio di armi in Ucraina. “Evitare l’escalation penso sia l’obiettivo di tutti. L’importante è raggiungere con la via diplomatica una soluzione che comincia a diventare sempre più difficoltosa chiaramente con il passare dei giorni ma resta la principale strada da percorrere”, ha aggiunto Dadone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata