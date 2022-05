Il leader 5s: "No ad armi sempre più letali"

(LaPresse) – Per ascoltare il premier Mario Draghi, “il Parlamento può riunirsi anche di domenica, lo ha fatto con me e può farlo un’altra volta”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, rispondendo ai cronisti a margine del convegno ‘Not for profit: l’Europa verso un nuovo paradigma economico. Binomio tra etica ed economia, organizzato al Senato dal Movimento 5 Stelle. Se Draghi non riferisse in Parlamento prima del viaggio negli Sati Uniti “sarei molto deluso, perché servirebbe anche per dargli un mandato più forte”, aggiunge Conte. “Non credo assolutamente che la nostra posizione debba contemplare armi sempre più letali e sempre più pesanti. Anche Guerini ieri ha ragionato di armi difensive” e “noi vogliamo che l’Italia sia in prima linea per un negoziato”.

