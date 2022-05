Siparietto davanti alla chiesa di San Luigi dei Francesi

(LaPresse) Siparietto tra l’ex premier Giuseppe Conte e una scolaresca in visita a Roma davanti alla chiesa di San Luigi dei Francesi. Una ragazza chiama la madre in video: “Mamma, guarda con chi sono”. Conte chiede ai ragazzi se siano spaventati per la guerra e se vogliano la pace.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata