Il presidente della Camera: "Serve massima attenzione dai partiti"

(LaPresse) “È un grande problema quando un Comune viene sciolto perché significa che in quel territorio le amministrazioni sono coinvolte in qualcosa che non funziona”. Lo ha dichiarato il presidente della Camera Roberto Fico, a margine di una iniziativa a Napoli. “Quindi ci vuole massima attenzione e i partiti tutti devono avere grande responsabilità nella formazione delle liste senza nessun dubbio perché l’etica è il discorso più importante che la politica deve fare oggi e l’etica è fondamentale per tutti noi bisogna avere una tensione morale sempre alta”, ha aggiunto Fico.

