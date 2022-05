Il segretario dem a margine di un impegno a Lodi: "Penso che l'attuale legge sia la peggiore"

(LaPresse) “Io non ho mai pensato che la legge elettorale sia il toccasana dei problemi politici, i problemi politici si risolvono politicamente. Penso che l’attuale legge elettorale sia la peggiore che abbiamo quindi se in parlamento ci sarà una maggioranza e le condizioni per cambiarla, io sono solo felice”, così il segretario di Partito Democratico, Enrico Letta, a margine di un incontro con il candidato sindaco del centrosinistra a Lodi, Andrea Furegato.

