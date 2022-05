La ministra e il presidente della Camera in Campania per il Neet Working Tour

(LaPresse) – La ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone e il presidente della Camera Roberto Fico a Napoli per il Neet Working Tour. “Sono 3 milioni i giovani che non studiano e non lavorano, il governo intervenga” l’allarme di Dadone. “Ci sono tanti opportunità che lo Stato offre” sottolinea Fico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata