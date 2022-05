Così il presidente del Consiglio nel suo intervento al Parlamento europeo

(LaPresse) “Una tregua darebba anche un nuovo slancio ai negoziati, che fino a ora non hanno raggiunto i risultati sperati. L’Europa può e deve avere un ruolo centrale nel favorire il dialogo”, ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo al Parlamento europeo a Strasburgo. “L’Italia come paese fondante dell’Ue e come paese che crede nella pace è pronta a impegnarsi in prima linea per raggiungere una soluzione diplomatica”, ha confermato Draghi.

