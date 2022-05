Il sindaco di Napoli e il presidente di Polis hanno partecipato alla manifestazione "Ricoloriamo la piazza con Noemi"

(LaPresse) Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il presidente della fondazione Polis, don Tonino Palmese, hanno partecipato alla manifestazione “Ricoloriamo la piazza con Noemi” in piazza Nazionale, per ricordare il terzo anniversario del la sparatoria di camorra nel corso della quale rimase ferita la piccola Noemi. “E’ una giornata bella, per ricordare questo atto così barbaro ed essere presenti e lavorare tutti insieme per difendere la legalità in ogni parte della città”.

