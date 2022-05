Il senatore dem sulle mancate dimissioni del presidente ex M5S

(LaPresse) -La situazione è imbarazzante, non si può andare avanti così. Il senatore Petrocelli ha messo in atto una sorta di diplomazia parallela, c’è la consapevolezza da parte di tutti i gruppi che così non si può andare avanti e per dare l’esempio come PD abbiamo rimesso le nostre dimissioni nelle mani della capogruppo Malpezzi. Lo dichiara il senatore Pd Alessandro Alfieri, membro della Commissione Esteri. “I Cinque stelle? Ognuno ragionerà con il proprio presidente di gruppo, c’è la disponibilità condivisa di non partecipare domani alla commissione e ognuno farà le proprie valutazioni. Abbiamo valutato tutte le possibilità la più veloce è quella delle dimissioni”. aggiunge il senatore dem sul caso del presidente della Commissione Esteri del Senato, il pentastellato Vito Petrocelli, espulso dal Movimento per un tweet sul 25 aprile con la Z simbolo dell’invasione russa in Ucraina. Petrocelli non ha intenzioni di dimettersi dalla presidenza della Commissione.

