Il presidente del Consiglio: "Su Hitler osceno"

(LaPresse) “L’intervista di Lavrov? Prima di tutto parliamo di un Paese, l’Italia, dove c’è libertà di espressione, e il ministro Lavrov appartiene a Paese dove non c’è liberta di espressione. Questo paese permette dunque di esprimere le proprie opinioni liberamente, anche quando sono palesemente false, aberranti. Il mio giudizio quindi è questo: quello che ha detto Lavrov è aberrante. E per quanto riguarda la parte riferita a Hitler e al fatto che era ebreo, quella parte lì è veramente oscena”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo l’intervista andata in onda ieri sera su Rete4. “In realtà è stato un comizio – aggiunge il premier -. La domanda che ci si deve fare quindi è se si deve accettare di invitare una persona che chiede di essere intervistata senza nessun contraddittorio. Non è granché professionalmente e fa venire in mente strane idee”. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

