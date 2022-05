Questo l'appello del Pontefice nel giorno della festa dei lavoratori

(LaPresse) “Oggi primo maggio è la festa del Lavoro. Che sia stimolo a rinnovare l’impegno perché dovunque e per tutti il lavoro sia dignitoso, perché venga la volontà di far crescere un economia diversa”. Così Papa Francesco parlando in piazza San Pietro all’Angelus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata