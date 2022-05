La leader di Fratelli d'Italia: "Continuate a raccontarvi le vostre favolette, mentre noi facciamo la storia"

(LaPresse) “Ci dipingevate come retrogradi mentre noi costruivamo una storia nuova ma ancorata ai valori. Voi sognate una destra sfigata, nostalgica, cupa e perdente. Invece noi siamo una destra vincente, seria, credibile, rispettata e che non si è fatta mettere all’angolo. Siete voi nell’angolo con i vostri argomenti cretini”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in conclusione dei lavori della conferenza programmatica di FdI a Milano. In questi tre giorni, “un giornalista – ha sottolineato – ha chiesto a un nostro delegato: questa maglietta scura che porta è un omaggio alle camicie nere? E che gli rispondi? Vi rendete conto di quanto siete lunari? Vi rendete conto che vi rendete ridicoli: lo dico anche per la vostra responsabilità? Qualcuno pensa che saranno questi i temi che tireranno fuori l’economia dal disastro in cui si trova, che fermeranno la guerra in Ucraina e che impediranno il rischio di lockdown energetico? Cercavate di rinchiuderci in un recinto. Mentre voi vi raccontavate questa favoletta, noi costruivamo un grande partito che recinti non ne ha”. “E non lo sopportate perché su questo palco c’è una donna, mentre la sinistra si riempie la bocca di uguaglianza. E non vi va giù. Non riuscite a capire perché è successo a un partito che non aveva soldi, tv e giornali. Ve lo spiego io: lavoro, studio, serietà, gente onesta e che non ha paura. Continuate a raccontarvi le vostre favolette, mentre noi facciamo la storia”, ha concluso Meloni. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata