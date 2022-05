Il presidente della Repubblica celebrando la Festa dei Lavoratori

(LaPresse) “Ci rendiamo certamente tutti conto che anche una sola morte rappresenta un costo umano e sociale inaccettabile. Il lavoro è strumento di progresso e affermazione delle persone, non un gioco d’azzardo potenzialmente letale. Lo ha rilevato il dottor Tardiola: l’obiettivo di più lavoro non può tradursi in più incidenti sul lavoro. Per questo occorre porre in essere uno sforzo eccezionale. L’impegno per la ripresa è, insieme, impegno per migliorare le condizioni produttive e per battere la tragedia delle morti sul lavoro”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Quirinale in occasione della celebrazione della Festa del lavoro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata