Il presidente di Anpi nazionale al corteo a Milano: "Anche quando ci sono posizioni diverse bisogna sempre cercare l'unità"

(LaPresse) “Non credo che il 25 aprile sia divisivo anzi dovrebbe avvenire il contrario. Sarà un grande 25 aprile a Milano finalmente dopo due anni di pandemia, sarà una giornata pacifica e unitaria”. Lo ha detto il presidente dell’Anpi Gianfranco Pagliarulo alla manifestazione per il 25 aprile a Milano. E sulle contestazioni rivolte al Pd da una parte di attivisti dei Carc, ha aggiunto “E’ un grave errore, queste cose il 25 aprile non servono e non servono mai. Anche quando ci sono posizioni diverse bisogna sempre cercare l’unità ed evitare che su singoli fatti si perda la bussola di una prospettiva unitaria, perché non puo essere che comune l’obiettivo della pace in una situazione così grave come quella dell’Ucraina, dell’Europa e anche del nostro paese”, ha concluso.

