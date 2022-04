Così la leader di Fratelli d'Italia

(LaPresse) ”Non sento Salvini dal giorno della rielezione di Mattarella. Con Berlusconi ci sono delle interlocuzioni in corso”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa nella sede del partito a Roma. “Il problema non è con che frequenza ci si sente, il problema sono le scelte di fondo” e “capire se gli altri partiti del centrodestra l’obiettivo del futuro sia ancora dare al paese un governo di centrodestra. Ho segnali altalenanti”. “Ora lavoriamo a un programma di Fratelli l’Italia come è normale che un partito faccia. Quando sapremo qual è la legge elettorale e qual è la coalizione che si vuole alleare con noi, capiremo. ”Se il perimetro è quello del centrodestra, conoscete le regole: il partito che arriva primo all’interno della coalizione fa la sua proposta per chi dovrà guidare il governo. Noi lavoriamo per essere preparati. Ci sono quelli che pur di fare il premier, sono disposti anche a fare una figuraccia, io no”, ha aggiunto Meloni rispondendo a chi le ha chiesto se la presntazione del programma di Fdi sia un lancio della sua candidatura in vista delle elezioni politiche.

