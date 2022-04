Così il leader della Lega dopo l'incontro con il premier ungherese

“È andata benone. Dopo andrò al ricevimento. Se è opportuno questo incontro? Ha incontrato il Papa dai, non scherziamo”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine dell’incontro di circa un’ora con il Primo Ministro ungherese Viktor Orbán. I due si sono visti in pieno centro di Roma, all’interno di Palazzo Falconieri sede dell’Accademia d’Ungheria. All’uscita Salvini e Orban si sono salutati abbracciandosi e stringendosi la mano. In serata è in programma un ricevimento presso l’Ambasciata d’Ungheria nella Capitale.

