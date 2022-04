Il sindaco della capitale: "Abbiamo presentato un piano per eliminare le discariche"

“Abbiamo presentato un piano organico complessivo per la chiusura del ciclo dei rifiuti per eliminare le discariche, ridurre i costi. e avere risorse per pulire la città. È un momento importante, penso che i risultati di questi anni si vedano, l’inazione degli anni scorsi sia tra le cause dei disagi della città”. Lo ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, replicando alle polemiche sull’annuncio del nuovo termovalorizzatore che sarà realizzato nella capitale. “Polemiche? Siamo in democrazia, ma io sono stato eletto per rilanciare questa città e quindi è un dovere morale risolvere questo problema e lo farò”, ha aggiunto Gualtieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata