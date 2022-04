In settimana in aula riforma Csm e Def

(LaPresse) – Mario Draghi è risultato positivo al Covid. Il premier al momento è asintomatico ma non potrà prendere parte alle missioni in Angola e Repubblica del Congo mercoledì e giovedì, volte a stringere accordi in materia di energia. L’Italia sarà rappresentata dai ministri degli Esteri e della Transizione Ecologica Di Maio e Cingolani. Intanto per il governo è una settimana calda Domani entra nel vivo la riforma del Csm che approda in aula a Monteciotrio dopo l’esame in Commissione Giustizia : la maggioranza è divisa e Italia Viva ha già fatto sapere di non voler votare le modifiche proposte perché ritenute inutili. Mercoledì invece il Def sarà all’esame dell’Aula della Camera prima e del Senato poi

