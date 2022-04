Si discute della Commissione sul Covid, ma mancano il presidente della Lombardia e la vicepresidente

(LaPresse) Bagarre in Consiglio Regionale della Lombardia dove martedì mattina era in programma la discussione sugli esiti della Commissione Covid, con la votazione delle relazioni di maggioranza e opposizioni. Nel corso della seduta si è appreso dell’assenza del presidente Attilio Fontana, della vicepresidente e attuale assessora al Welfare Letizia Moratti e dell’ex assessore al Welfare Giulio Gallera. In aula non era presente nessuno della Giunta, a eccezione del sottosegretario con delega ai rapporti con il Consiglio Regionale Fabrizio Turba. Le opposizioni hanno così occupato i banchi della Giunta ed è stato espulso il consigliere Luigi Piccirilo, ex M5S e ora nel Gruppo Misto. Piccirillo si è seduto sul banco del presidente, si è alzato e ha detto all’aula: ‘Sono Fontana e chiedo scusa’, mostrando anche un cartello con la scritta ‘Fontana chiedi scusa’. La seduta è stata sospesa.

