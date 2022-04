Così il segretario Fiom a margine dell'assemblea a Roma

(LaPresse) “Credo che oggi non sia il momento dei riarmo ma del disarmo e di investire e di creare lavoro per fare un modello sociale di sviluppo che sia sostenibile. Non credo che le guerre si fermino aumentando le armi ma facendo prevalere la cultura della collaborazione e della giustizia”. Così il leader della Cgil Maurizio Landini a margine della segreteria che ha portata alla elezione del nuovo segretario della Fiom, Michele de Palma. “Non pensiamo sia giusto aumentare le spese militari, oggi bisogna spendere su formazione, qualità del lavoro e sicurezza delle persone”, ha continuato Landini. “Non è in discussione la responsabilità della Russia e di Putin ma il tema è di trovare il modo di bloccare quella guerra”.

