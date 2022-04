La ministra per il Sud e Coesione territoriale da Napoli: "Avanti con le sanzioni"

La ministra per il Sud e Coesione territoriale, Mara Carfagna, oggi al Museo archeologico di Napoli per partecipare al Forum “Napoli riparte con il Pnrr” con il sindaco Gaetano Manfredi e con il Presidente della Commissione Pnrr Catello Maresca. A margine dell’evento la ministra Carfagna ha incontrato la stampa commentando le immagini provenienti da Bucha in Ucraina: “Un orrore che non può restare impunito. Avanti con le sanzioni nei confronti della Russia”.

