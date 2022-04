La ministra dell'Interno: "La responsabilità deve andare di pari passo con la solidarietà"

“Sono circa 12mila i ragazzi ucraini che si sono già iscritti nei nostri istituti scolastici, come mi ha riferito il ministro Bianchi. Il problema riguarda anche i minori, che vanno seguiti con grande attenzione”. Lo ha detto da Napoli la inistra dell’Interno Luciana Lamorgese durante la firma in Prefettura di unotocollo con la Regione Campania per il numero di emergenza unico. “Dobbiamo attrezzarci, i numeri oggi ci fanno stare tranquilli, ma dobbiamo essere pronti a fare la nostra parte. La responsabilità deve andare di pari passo con la solidarietà, non possiamo tirarci indietro rispetto a certi principi”, ha aggiunto la titolare del Viminale.

