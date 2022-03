Il premier in conferenza stampa: "Il tema sono i rigassificatori"

(LaPresse) “La discussione non è semplice su cosa fare di fronte a un aumento dell’aumento del prezzo del gas della portata vista nei giorni e nelle settimane scorse”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa al termine del vertice Ue a Bruxelles. “La prima misura annunciata è quella dell’invio di 15 miliardi di gas liquido dagli Usa all’Ue. Questo corrisponde a circa il 10% dell’Intera Ue, vedremo come sarà distribuito – ha aggiunto Draghi – La questione importante riguarda i rigassificatori”. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

