Così il presidente del Consiglio in visita all'hub di Palmanova

(LaPresse) – “Il modo con cui abbiamo reagito a tutte le emergenze degli ultimi due anni è stato quello di integrare le decisioni del Governo con quelle delle Regioni e dei Comuni. Questa alleanza istituzionale, questo aver imparato a lavorare insieme, è un patrimonio che non dobbiamo dimenticare e che dobbiamo tenere L’accoglienza dei quasi sessantamila ad oggi e chissà quanti dopo sarà un’altra emergenza in cui questa unità sarà fondamentale”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi a margine della visita all’hub dove sono stoccati i mezzi e i materiali in partenza per l’Ucraina a Palmanova (Ud).

