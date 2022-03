Vertice con Spagna, Portogallo e Grecia su energia e sicurezza

(LaPresse) L’incontro tra Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi ha accolto a Villa Madama il premier spagnolo Pedro Sánchez, il Primo Ministro portoghese, António Costa, e in collegamento video il Primo Ministro greco Kyriakos Mitsotakis per il vertice tra i 4 paesi su energia e sicurezza. “Serve una difesa comune, la sicurezza europea è transatlantica”, ha detto al termine Draghi. “L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha aperto una fase di forte volatilità sui mercati delle materie prime, che si è aggiunta ai rincari che avevamo già osservato nei mesi scorsi. Dobbiamo intervenire subito, fare qualcosa di significativo immediatamente per difendere il potere d’acquisto delle famiglie, sostenere il tessuto produttivo, proteggere la ripresa”, ha aggiunto il presidente del Consiglio.

