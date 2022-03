Buoni carburante da 200 euro fuori da reddito

Si è conclusa dopo poco più di un’ora la riunione del consiglio dei ministri che ha approvato all’unanimità il decreto ‘taglia prezzi’.

Il Governo, “a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto della componente energia” è pronto a riconoscere un “contributo straordinario” sotto forma di credito d’imposta per “le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW”, diverse dalle imprese energivore. E’ quanto prevede una bozza del decreto taglia-prezzi atteso in Cdm. Il tax credit è riconosciuto a chi abbia subito un incremento “comprovato mediante le relative fatture d’acquisto” del costo “per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019”.

Il Garante per la trasparenza dei prezzi potrà “richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo”. “Il mancato riscontro entro 10 giorni dalla richiesta – si legge ancora nel testo – comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 5.000”.

Per il 2022 “l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito”.

