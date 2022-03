Così il senatore di Forza Italia

(LaPresse) “Noi facciamo bene a sostenere un popolo aggredito, la condizione per sviluppare un negoziato è che la Russia fermi questa invasione ma la discussione su dove deve arrivare la Nato o quali paesi devono avere lo status di neutralità è una discussione antica”, così il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri: “L’Austria è un paese neutrale ma certo non un paese ostaggio di qualcuno. Dovremmo quindi delimitare dei confini, la convivenza fa realizzata con i paesi che ci sono, ma l’aggressione deve cessare e su questo l’italia ha fatto bene a sostenere l’Ucraina in questa fase”. Poi l’allerta sull’esercito: “E’ ovvio che in un momento di tensione ci si allerti. Nelle forze armate di fronte ad una crisi è giusto congelare i permessi, i congedi ma questo non vuol dire che siamo prossimi ad una guerra. E’ un fatto normale in una situazione di questo tipo”.

