Il presidente della Camera a Napoli alla Catena per la Pace

(LaPresse) “E’ chiaro che non siamo in una economia di guerra, ma dobbiamo prepararci per il futuro e anche a risolvere una serie di nodi europei che finora non sono stati risolti, come i piani energetici europei o nazionali”. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, che partecipa a Napoli alla Catena per la Pace nell’ambito dell’iniziativa europea ‘Cities stand for Ucraina’ insieme al sindaco, Gaetano Manfredi e al leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. “Magari questa crisi porterà a delle accelerazioni su temi politici fondamentali. Un energy fund è senza dubbio un’idea importante per tutte le nostre fabbriche, industrie, imprenditori e famiglie”, ha aggiunto Fico

