Il sindaco ha sempre puntato sulla possibilità di risistemare l’impianto

(LaPresse) – “La possibilità che Inter e Milan possano guardare altrove per lo stadio? Mi preoccupa parecchio però quello che devo fare era rispettare le regole, le leggi, fare tutto quello che le procedure impongono di fare. Mi preoccupa rimanere con questo stadio vuoto, non vedo un potenziale riutilizzo, non è immaginabile utilizzarlo per concerti o cose del genere. Poi vallo a spiegare agli abitanti del quartiere”. Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala, a margine del Consiglio Nazionale del Coni a San Siro. “Continuiamo in questo dialogo, dopodiché le regole sono le regole. Non è casuale se in Italia gli stadi, a parte quello di Torino, non sono stati fatti. In questo il nostro Paese è complicato”, ha aggiunto.

