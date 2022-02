Il premier in aula: "Ringrazio per il sostegno i gruppi politici"

(LaPresse) – Il premier Mario Draghi ha riferito alla Camera sulla situazione in Ucraina” La crisi di portata storica che l’Italia e l’Europa hanno davanti potrebbe essere lunga e difficile da ricomporre. Il governo intende lavorare senza tregua, in stretto coordinamento con gli alleati, per dare ai cittadini le risposte che cercano in questo momento di grave incertezza”, ha detto il presidente del Consiglio. £Per farlo, è essenziale il vostro appoggio della maggioranza e dell’opposizione – ha sottolineato Draghi -. Davanti alle terribili minacce che abbiamo davanti, per essere uniti con l’Ucraina e con i nostri alleati dobbiamo prima di tutto restare uniti fra noi”. Il premier poi ha ringraziato i gruppi politici e i loro leader per il sostegno mostrato all’esecutivo nella crisi ucraina. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

