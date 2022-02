l premier in conferenza stampa: "Il governo vuole aiutare i cittadini in questo momento di difficoltà"

“Mettiamo in campo quasi 8 miliardi di euro di cui 6 sul’energia senza ricorrere a nuovi scostamenti di bilancio ma utilizzando i margini che derivano dagli ottimi risultati sul fronte della crescita e della finanza pubblica ottenuti lo scorso anno”. Lo ha dichiarato il premier Mario Draghi nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri. “Il governo vuole aiutare i cittadini in questo momento di difficoltà ed evitare che il rincaro dell’energia si traduca in un minore potere d’acquisto e minore competitività per le imprese”, ha aggiunto Draghi.

