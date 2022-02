Il coordinatore forzista: "Dialogo è strada giusta"

(LaPresse) – “DI Maio sta facendo quello che farebbe qualsiasi ministro. Siamo al governo e lo sosteniamo e il dialogo è la strada giusta. L’Europa però deve agire in quanto tale per dare più forza al suo messaggio. L’Ue è nata principalmente per la pace. L’Europa può fare di più, non basta dire siamo contro l’aggressione, tutti lo siamo, però per essere protagonisti bisogna fare ancora di più”. Così il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani a margine della manifestazione promossa da Sant’Egidio contro l’escalation militare in Ucraina

