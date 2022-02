Così il sindaco di Napoli a margine di Nautic Sud

(LaPresse) Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, alla Mostra d’Oltremare taglia il nastro del Nauticsud, il salone dedicato alla nautica giunto alla 48esima edizione. A margine della cerimonia commenta il fuorionda catturato da LaPresse tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il governatore lombardo Attilio Fontana sui fondi del Pnrr. “Per superare i divari è naturale indirizzare in modo significativo i fondi al Sud. Abbiamo chiesto sostegno per essere messi in condizione di spenderli bene, siamo arrivati a questa sfida dopo anni in cui le amministrazioni sono state fortemente depauperate di competenze tecniche: è una occasione importante per cambiare passo”.

