Così il premier a una domanda su un suo possibile futuro in politica

(LaPresse) La risposta netta e categorica di Mario Draghi a una domanda su un suo possibile futuro in politica, che “esclude” di poter essere un federatore di una coalizione di centro nel 2023, sta creando dibattito tra i partiti. “Rispondo in maniera totalmente chiara: lo escludo – risponde il premier ad un giornalista in conferenza stampa -. Ho visto che tanti politici mi candidano in tanti posti in giro per il mondo, mostrando una sollecitudine straordinaria. Li ringrazio moltissimo, ma vorrei rassicurare tutti che se per caso decidessi di lavorare dopo questa esperienza, probabilmente un lavoro lo trovo anche da solo” , ha concluso Draghi. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

