Il deputato grillino: "Serve un confronto per capire cosa è successo"

(LaPresse) “Ho letto l’intervista di Conte in cui dice che ancora si fida di Letta evidentemente è successo qualcosa con il Pd però son tutte questioni da cabina di regia che noi non sappiamo, per quello servirebbe incontrarsi. Va bene l’intervista ma vorrei capire cosa è successo veramente“, così Sergio Battelli, deputato del M5S e presidente della Commissione Politiche Ue alla Camera. “Non ci sono incontri di corrente o di ‘dimaiani’ come dite voi”.

