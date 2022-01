La popolarità del presidente aumenta di giorno in giorno, sui social un trionfo di #graziepresidente

Primo giorno di bis per Sergio Mattarella tra l’affetto dei suoi cari. L’inquilino del Colle, che deve ancora metabolizzare l’irruento cambio di programma nella sua vita privata, domenica mattina dopo la consueta messa al Quirinale, ha passato qualche ora nella sua casa nel quartiere Salario, per poi dedicarsi al pranzo in famiglia. Il volto sabato sera era tirato, segno che le ultime 48 ore e il rimbalzo delle notizie da Montecitorio, lo hanno colpito. Una giornata di riposo quindi per ricaricare le batterie e tornare da lunedì al lavoro. Il pensiero va infatti al discorso che il presidente terrà giovedì a Montecitorio, un messaggio al Parlamento a cui tiene particolarmente dopo la fiducia che i grandi elettori hanno riposto nella sua persona. Ci si comincerà a pensare a partire da lunedì, una bozza è già nel cassetto, ma va tutta costruita. Sabato sera il presidente ha ancora una volta posto l’accento sulle emergenze del momento, motivi che lo hanno spinto a mettere da parte “prospettive personali” facendo prevalere il “senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento”.

Domenica mattina Mattarella si è recato nell’appartamento che aveva affittato qualche mese fa, dove già era iniziato il trasloco. Doveva essere il rifugio dopo sette anni complicati, con la formazione di tre governi, la pandemia, la crisi sociale ed economica a fare da padrone. Per questo il capo dello Stato aveva deciso di portare da Palermo oggetti personali a cui è legato personalmente, anche in ricordo dell’amata moglie, la signora Marisa. Sull’appartamento la decisione sarà presa nei prossimi giorni, se riconsegnarla e rimetterla, quindi, sul mercato oppure decidere di godersela, facendo come Oscar Luigi Scalfaro, che ogni mattina si recava al Quirinale. Tra le cose da fare, oltre preparare il discorso di insediamento, c’è anche da ricostruire la squadra che accompagnerà questo mandato, posto vacante quello della consigliera diplomatica Emanuela D’Alessandro, che sarà ambasciatrice a Parigi. Intanto la popolarità del presidente aumenta di giorno in giorno, sui social un trionfo di #graziepresidente ha accolto la sua rielezione. Anche tra le persone comuni l’affetto è palpabile. Nel blitz mattutino fuori dal Quirinale, Mattarella è stato accolto dall’applauso di turisti e romani e, all’uscita della casa a Prati, ha anche ricevuto un disegno da un bambino. L’omaggio è stato ricambiato da un buffetto sulla guancia.

