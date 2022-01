Il governatore del Veneto: "Spero che si chiuda velocemente"

“Fino ad ora non c’è stato un nome che è andato bene. La liturgia è sempre identica, ne ho viste anche di peggio”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, parlando con i cronisti fuori da Montecitorio. “Mattarella bis? Con il Napolitano 2 siamo dovuti andare a chiedere a un Presidente della Repubblica dimissionario di dare la disponibilità a restare al Quirinale perché il Parlamento non era in grado di chiudere. Io spero che le segreterie di partito trovino una soluzione e che si chiuda velocemente perché lo spettacolo che si dà a livello nazionale non è dei migliori”, ha aggiunto Zaia.

