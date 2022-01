Il fratello del leader di Forza Italia: "Siamo ottimisti. Votazioni? Non ne abbiamo parlato"

(LaPresse) “Il Presidente sta recuperando bene, ci vuole tempo. Siamo positivi, non da virus, nel senso che siamo ottimisti. Sta andando tutto bene, sta riprendendo forze”. Lo ha detto Paolo Berlusconi, fratello del Cavaliere e presidente del Monza Calcio, uscito dall’ospedale San Raffaelle subito dopo la fine dello spoglio della quinta votazione per l’elezione del Capo dello Stato. “Votazioni? Non ne abbiamo parlato. Oggi la salute è davanti a qualsiasi cosa, quindi lasciamo che i politici facciano i politici, noi facciamo il fratello e i figli di Silvio che è la cosa più importante. È un uomo che ha dato tanto all’Italia e che adesso si merita tutta l’attenzione che gli stiamo dando”, ha concluso Berlusconi prima di andarsene.

