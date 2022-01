Proseguono intanto trattative e incontri tra i leader di partito, dopo che il centrosinistra ieri sera ha respinto i nomi della rosa proposta del centrodestra

Terza giornata di voto per l’elezione del Presidente della Repubblica a Montecitorio: la chiama per i 1.009 grandi elettori inizierà alle 11 di questa mattina. Proseguono intanto trattative e incontri tra i leader di partito, dopo che il centrosinistra ieri sera ha respinto i nomi della rosa proposta del centrodestra, e dopo la fumata nera dell’ultima votazione.

10:08 – Anche per centrodestra ipotesi scheda bianca anche in terza votazione

Anche il centrodestra potrebbe convergere, anche nella votazione di oggi, sulla scheda bianca piuttosto che votare uno dei candidati presentati ieri in conferenza stampa. È quanto confermano fonti parlamentari della coalizione. L’opzione è in queste ore sul tavolo, ma resta in campo anche la possibilità di votare Carlo Nordio. Negli uffici della Lega alla Camera, intanto, si sono ritrovati questa mattina Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. Lo si apprende da fonti della coalizione.

10:06 – M5S-Pd-Leu per scheda bianca a terza votazione

M5S, Pd e Leu sono pronti a lasciare scheda bianca anche alla terza votazione per eleggere il presidente della Repubblica in programma oggi alle 11. È quanto si apprende da fonti del campo progressista.

08:26 – Salvini, Letta? Oggi incontrerò tutti, è mio lavoro

“Se vedrò Letta? Oggi incontrerò tutti, è il mio lavoro”, ha confermato il leader della Lega, Matteo Salvini, prima di entrare nei suoi uffici a Montecitorio, alcuni minuti fa. “Spero che Conte e Letta non si fermino ai no. Il mio tentativo è quello di dialogare”, ha aggiunto il leader del Carroccio che prevede “settimane di cofnusione se Draghi lascia il governo”: “Da italiano”, non possiamo permetterci “settimane di confusione qualora Draghi lasciasse il Governo e, quindi, si devono cercare un nuovo presidente del Consiglio, nuovi ministri, nuove maggioranze. Sarebbe un problema lasciare l’Italia al buio”.

