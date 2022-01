Il co-fondatore di Fratelli d'Italia ha raccolto oltre 100 preferenze alla terza votazione

(LaPresse) “I gruppi parlamentari hanno voglia di votare nomi e non scheda bianca e quindi hanno utilizzato il mio nome per questo”. Guido Crosetto spiega così le 114 preferenze raccolte durante la terza votazione per eleggere il presidente della Repubblica, l’ultima che richiede la maggioranza dei 2/3 dei grandi elettori. Il co-fondatore di Fratelli d’Italia commenta anche i voti andati ancora a Mattarella, un segnale di rispetto secondo l’ex deputato che aggiunge: “Forse avrebbe raccolto più voti se si fosse reso disponibile”. L’ex sottosegretario alla Difesa non prende certo sul serio la possibilità di salire al Colle: “Se sono pronto? Sì, forse il 2 giugno se mi invitano”, scherza coi giornalisti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata