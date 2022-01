Il senatore leghista: "Salvini sta incontrando tutti"

(LaPresse) Un conclave dei leader per trovare un’intesa per il Quirinale? “È quello che stiamo provando a fare. I leader si devono sedere attorno a un tavolo e trovare un nome condiviso, il più condiviso possibile. Lo sta dicendo anche Matteo Salvini. Sta incontrando tutti. Più di così non sappiamo che cosa fare. Insieme? Insieme o separati chi se ne frega, per me l’importante è arrivare al risultato”. Così il senatore leghista, Gian Marco Centinaio, arrivando alla Camera.

