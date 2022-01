Il deputato Pd: "Abbiamo ancora un po' di tempo per trovare una sintesi"

(LaPresse) – “Le forze politiche si parlino, senza che qualcuno avanzi candidature di parte, per un presidente il più possibile condiviso e un governo che continui a governare”. Così il deputato Pd Emanuele Fiano dopo il primo giorno di votazioni per il Quirinale. “Draghi è una personalità straordinaria da valorizzare, come lasciatecelo vedere nie colloqui politici”, aggiunge Fiano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata