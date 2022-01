Il leader della Lega in un punto stampa davanti a Montecitorio

“Ho raccolto idee e proposte e ringrazio a nome di tutto il popolo del centrodestra, ma penso a nome di tutti gli italiani, Il presidente Berlusconi per la generosità, per la sua scelta che ha tolto il campo da veti e no pregiudiziali”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un punto stampa davanti a Montecitorio dopo aver incontrato alla Camera i capigruppo di Camera e Senato, i delegati regionali e i governatori leghisti, in vista dell’elezione del presidente della Repubblica. “Ribadisco che togliere Draghi da premier sarebbe pericoloso per l’Italia” ha detto Salvini. “Mi spiace che da Letta arrivino dei no pregiudiziali a qualsiasi proposta del centrodestra” ha aggiunto, per concludere: “Io non ho ancora incontrato Letta“.

