Dal capoluogo siciliano seguirà il voto per l'elezione del suo successore

(LaPresse) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sta trascorrendo a Palermo la sua ultima domenica da Capo dello Stato. Nella mattinata di oggi è uscito dalla sua abitazione per recarsi a messa e ad accoglierlo, in via Libertà, l’applauso di un gruppo di palermitani che hanno ringraziato Presidente per il suo operato fin qui svolto. Mattarella seguirà dalla sua abitazione palermitana il voto per l’elezione del suo successore al Quirinale. Le elezioni si svolgeranno a partire da domani, 24 gennaio.

