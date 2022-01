L'esponente dem: "Nome di Berlusconi non ci consentiva di unire le parti"

(LaPresse) – “Letta ha proposto il patto di legislatura dal primo giorno, mai come in questo momento è importante essere uniti, provare ad eleggere un candidato garante dell’unità nazionale”. Così il deputato Pd Francesco Boccia. “Il Pd ha sempre insisto per unire maggioranza e opposizione, la candidatura di Berlusconi non ci consentiva di unire le parti, ora il centrodestra può partecipare a questo lavoro”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata