Le parole del vicepresidente e coordinatore azzurro durante l'incontro via Zoom tra Berlusconi e lo stato maggiore di Fi

La linea di Forza Italia è che “Mario Draghi resti a Palazzo Chigi e non vada al Quirinale”. Lo avrebbe detto, secondo quanto si apprende, il vice presidente e coordinatore di FI, Antonio Tajani, nel corso dell’incontro via Zoom tra Silvio Berlusconi, ministri, sottosegretari e vertici degli azzurri. Inoltre, Tajani avrebbe aggiunto una riflessione sul governo, “che non dovrebbe subire rimpasti né nuovi ingressi”. La riflessione si è poi allargata alla partita del Quirinale, ribadendo che è inaccettabile “la ghettizzazione della sinistra” verso i candidati di area centrodestra.

