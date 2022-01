Il presidente di Noi con l'Italia: "Su posizione del governo c'è distanza con FdI"

“Io credo che unità ci sia e ci sarà. Oggi è stata una giornata difficile per la scelta importante che dovevamo fare. Forza Italia ha ribadito la sua posizione sul governo. Ci sono posizioni distanti con Fratelli d’Italia, ma questo lo sapevamo. Noi abbiamo però detto che sul nome del Presidente della Repubblica ci sarà compattezza”. Lo ha dichiarato il presidente di Noi con l’Italia Maurizio Lupi. “Ora si apre un lavoro comune. Abbiamo indicato un metodo e che è il dialogo con le altre forze politiche. Abbiamo affidato ora al leader della coalizione questo lavoro. I voti in Aula sono convinto che Berlusconi li avrebbe trovati, così come lui afferma nel comunicato, ma si è fatta un’altra scelta”, ha aggiunto Lupi.

