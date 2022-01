Così il governatore della Liguria

(LaPresse) Giovanni Toti, leader di Cambiamo e governatore della Liguria, tra i grandi elettori che voteranno il prossimo Presidente della Repubblica, parla delle sue interlocuzioni con Matteo Renzi: “Lo sento quotidianamente, non solo lui, in queste ore tutti sentono tutti”. “Al momento il nostro gruppo politico è impegnato in un accordoche ha dato mandato a Berlusconi di verificare se ha numeri in Parlamento – ha detto Toti -. Non sto lavorando a nessun piano B”. Draghi al Colle? “E’ come l’abito grigio, il suo nome va bene su tutto”.

