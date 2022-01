Terminato l'incontro tra il segretario del Pd, il presidente M5S Conte e il leader di Leu Speranza: "E' andato tutto molto bene"

“Non c’è nessuna intesa sul nome perché ne parleremo con il centrodestra nei prossimi giorni. È andato tutto molto bene”. Lo afferma il segretario del Pd, Enrico Letta al termine dell’incontro di circa due ore andato in scena questa mattina nella casa in centro a Roma del presidente del M5S, Giuseppe Conte, assieme al leader di Leu Roberto Speranza, per fare il punto sulla partita del Quirinale.

I tre leader: “Nessuno può vantare diritto di prelazione”

“Aperti al confronto. Nessuno può vantare un diritto di prelazione. Tutti abbiamo il dovere della responsabilità”. Lo affermano su Twitter i leader di Pd, M5S e Leu, Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza. I tre si sono riuniti questa mattina nella casa in centro a Roma del presidente del Movimento per fare il punto sulla partita del Quirinale.

Ottimo incontro con @EnricoLetta e @robersperanza. Lavoreremo insieme per dare al Paese una o un Presidente autorevole in cui tutti possano riconoscersi. Siamo aperti al confronto. Nessuno può vantare un diritto di prelazione. #Tutti abbiamo il dovere della #responsabilità. — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) January 19, 2022

Ottimo incontro con @EnricoLetta e @GiuseppeConteIT

Lavoreremo insieme per dare al Paese una o un Presidente autorevole in cui #tutti possano riconoscersi. Aperti al confronto. Nessuno ha diritto di prelazione. Tutti abbiamo il dovere della #responsabilità — Roberto Speranza (@robersperanza) January 19, 2022

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata