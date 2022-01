Così il senatore del M5S

(LaPresse) “Se mi dicessero tra far cadere il governo e impedire a Berlusconi di diventare presidente della Repubblica non avrei dubbi, preferirei cadesse il governo. La vera minaccia qui non è che cada il governo ma che Berlusconi diventi il Presidente della Repubblica. Non gli daremo mai alcuna sponda per usare noi per a rafforzare la sua autocandidatura”. Così il senatore Danilo Toninelli parlando con i giornalisti a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata